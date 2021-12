I když patřila k sex symbolům, na muže měla smůlu. Asi jsem špatně volila, říká hvězda Ulice

Jaroslava Obermaierová Super.cz

Po prodělaných zdravotních potížích se cítí výborně. „Vlastně mi nic závažného nenašli, takže to možná bylo nervové,“ řekla Super.cz Jaroslava Obermaierová (75), která se od deseti let věnovala baletu. Dokonce tančila v Národním divadle.

Protože hodně zhubla, zajímalo nás, jak se ulevilo jejím kloubům. „Mě nikdy nebolely, jako bývalou baletku, možná je mám ještě pružné. Váha je příjemná, snažím se, doufám, že to vydrží,“ podotkla herečka.

Hned její první film Souhvězdí Panny z ní udělal sex symbol. Patřila k našim nejkrásnějším filmovým i televizním divám. V romantickém dramatu z roku 1965 se objevila na tu dobu v dost odvážných erotických scénách. Nestyděla se?

„Pan režisér Brynych byl strašně báječnej pán, vyhnal všechny z ateliéru, a protože ta scéna byla s mým klukem Pepíčkem Čápem, nějak jsem to přežila,“ svěřila Super.cz o své atraktivní lásce, vrstevníkovi. Ten se později kvůli operní pěvkyni Gabriele Beňačkové vzdal herecké kariéry.

Čím to, že se mezi muži, co ji obletovali nenašel ani jeden životní partner? „Já nevím, možná to bylo mnou. Jak se říká, kdo hledá, najde, ale taky to vždycky není pravda. Asi jsem špatně volila, ale teď mám nejlepšího muže, kterého můžu mít.“ A tím je její syn Jaroslav (39), jehož měla s jediným manželem Richardem Čechem. Záhy šli od sebe a se synem zůstala sama.

„Nemám nouzi o mužskou společnost,“ řekla Super.cz. Dalším miláčkem je malý pejsek. „Měl jméno z chovné stanice a mně přišlo tvrdé. Je to čivava, srandovní, taková hračka. A od v- mě nenapadlo nic jiného než Vašík,“ vysvětlila nám, že čtyřnohý přítel dostal jméno po Václavu Svobodovi, kolegovi z Ulice. ■