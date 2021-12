V 7. měsíci má nahoře 12 kilogramů. Takhle to sluší těhotné krásce, která před 16 lety bodovala na Miss

Michaela Štoudková Super.cz

"I já byla velice překvapená, když nám to doktor změnil. Čekáme holčičku," řekla Super.cz Štoudková. "Jméno jsme měli prvotně pro holčičku, tak to bylo dobrý. Výbavičku jsem ještě neměla. Pár bodýček, nic velkého," prozrazuje.

Zatím má nahoře dvanáct kilogramů. "Ze začátku jsem kila nahoře řešila, pak jsem se na to ale úplně vykašlala. Hlavní je, aby malá byla zdravá," usmívá se.

Nyní si hlavně přeje, aby její partner mohl být u porodu. "Nechci myslet negativně, doufám, že bude moct být vzhledem k covidové situaci u porodu. Neumím si představit tam být sama," doufá.

Svatební zvony do porodu znít určitě nebudou "To by bylo pro mě dost nevýhodné. Každá žena se chce cítit skvěle, když je to její den. Teď jsou jiné priority, uvidíme příští rok," dodala na slavnostním rozsvícení vánoční zahrady ve Slovanském domě. ■