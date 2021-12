Skupina No Name natočila klip s Božidarou Turzonovovou (79): Takhle teď slavná slovenská herečka vypadá

No Name & Božidara Turzonovová - Vianoce s Božidarou

Důkazem je i nový videoklip k písni Vianoce s Božidarou, ke které ji přizvala slovenská populární kapela No Name. Autorem hudby i textu je Igor Timko. Singl nahráli společně se Symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu a premiéru měl v rámci charitativního galavečera Noc nadějí. Novinka je vůbec prvním duetem kapely se slovenským interpretem za 25 let existence.

„Vánoce jsou vskutku jednou z posledních jistot, ke které během roku směřuje většina světa. A z toho jsme vycházeli při tvorbě této písně. Po dokončení textu a melodie jsme následně hledali někoho, kdo je dostatečně čistý a zkušený životem k tomu, aby ho mohl interpretovat. Volba padla právě na paní profesorku Božidaru Turzonovovou,“ vysvětluje Igor Timko, jehož Turzonovová učila během studií v Banské Bystrici a nyní je jeho kolegyní na Akademii múzických umění.

„Trošku jsem váhala, protože už jsem dlouho nezpívala a v minulosti jsem zpívala zpravidla sama. Když jsem však četla ten text, který mě zasáhl, souhlasila jsem. Text je úžasný a vychází z kontextu doby a životního pocitu, ve kterém se nyní nacházíme. Byla to krásná práce," prozradila herečka.

Název skladby vymyslel Igor Timko. "Podle mne je dokonalý. Samozřejmě se paní profesorka ostýchala. Pro pokornou a skromnou dámu to bylo až příliš, ale argumenty zvítězily. Říkám: Pokud se shodneme na tom, že Vánoce jsou boží dar, bylo by rouháním nepojmenovat píseň o Vánocích po někom, kdo má boží dar ve jménu,“ dodal. ■