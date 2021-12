Český hlas Vinnetoua Mayovky nikdy nečetl. Jaká věta v legendárním filmu mu dělala největší problém?

Stanislav Fišer Profimedia.cz

Stanislava Fišera (*14. 12. 1931) má většina z nás spojeného především s hlasem slavného náčelníka Apačů Vinnetoua. Oblíbený herec totiž do češtiny nadaboval jeho představitele Pierra Brice (✝86) z legendárních filmů z 60. let. V dabingu patřil Fišer k naprosté špičce, ale bohatá byla i jeho divadelní kariéra.

Stanislav Fišer začínal u E. F. Buriana a od roku 1959 působil v Divadle ABC, kde sdílel společnou šatnu s Janem Werichem (✝75). Této scéně, která byla posléze začleněna pod Městská divadla pražská, zůstal věrný přes půl století a vytvořil zde přes osm desítek rolí.

Svůj filmový debut si herec odbyl v roce 1947 v psychologickém dramatu Až se vrátíš. Režiséři ho využívali především ke ztvárnění zajímavých figurek z podsvětí. Stanislav Fišer si zahrál například v seriálech Hříšní lidé města pražského (1969) a Pan Tau (1972) nebo ve filmech Pěnička a paraplíčko (1970), Smrt černého krále (1971) či Drahé tety a já (1974).

Vinnetou je holt Vinnetou

Je ale fakt, že všechny jeho role zastínil právě Vinnetou: „Málokdy se stane, aby herec byl populární kvůli dabingu. Já jsem asi jeden z mála, koho dabingová role proslavila. To holt dělá ta postava Vinnetoua,“ svěřil Stanislav Fišer Filipu Minaříkovi – někdejšímu dětskému herci, který s ním hrál v inscenaci Lhář a jeho rod „Mou nejoblíbenější prací byl film Větrná hora, měl jsem rád i Hříšné lidi města pražského... Kde jsou mé televizní a divadelní role? Marná sláva, hlavní je Vinnetou. Herecky mě de facto zdeptal, ale to už je život. Neměnil bych.“

Radši cliftonky než mayovky

Stejně jako představitel Vinnetoua Pierre Brice ani Stanislav Fišer knihy Karla Maye nečetl. „Já měl rád detektivky a cliftonky,“ vyprávěl. Oběma hercům také shodně vadilo, že Vinnetou má málo textu. „Vinnetou? Ten řekl v Pokladu jen: Tudy vede stopa, a nic moc víc. Za jediný den jsem ten první film měl nadabovaný a dostal za to pětistovku,“ dodal Fišer.

Problém s Forresterem

Filip Minařík citoval i další hercovy vzpomínky na legendární dabing: „Jestli i Vinnetou měl přebrept? No ano. A zcela zásadní. Na konci filmu Vinnetou – Rudý gentleman jedou indiáni osvobodit Ribannu ze spáru banditů a Vinnetou má rychle říct: Forrester byl rychlejší.

Zkuste si to. Pořád jsem se přebreptával. Naštěstí jsme to točili na smyčku a ve studiu jsem byl jenom já a režisér, takže jsem nikoho nezdržoval. Ale tato věta ve druhém dílu mi zabrala snad stejný čas, jako dabování celého filmu Poklad na Stříbrném jezeře.“

Sbratření s náčelníkem Apačů

Stanislav Fišer se s Pierrem Bricem setkal osobně až v roce 1992 v Ostravě při natáčení pořadu Snář. „Tehdy jsem se styděl. V kostýmu Vinnetoua jsem přijel na koni do studia a Pierre přišel v krásném obleku. Fanoušci mayovek však byli nadšení, že se český Vinnetou setkal s tím pravým.“

Za skutečně přelomové lze ale považovat až setkání, ke kterému došlo v roce 2009 v Horšovském Týně, kde se oba herci v rámci filmového festivalu symbolicky sbratřili. Tehdy už Stanislav Fišer mluvil za pomoci interpreta, neboť jej zrádná nemoc pár let předtím připravila o jeho vinnetouovský hlas. „Pierre mě tehdy uklidnil slovy, že už jiného Vinnetoua stejně nenatočí, a že je čas si odpočinout,“ vzpomínal Stanislav Fišer.

Dne 14. prosince se tento veselý, typicky pražský herec, který se však narodil v Hořicích v Podkrkonoší, dožívá úctyhodného věku devadesáti let. Přejeme všechno nejlepší do dalších let. ■