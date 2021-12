Sexy Gondíková, šarmantní Bohdalová nebo rozesmátá Absolonová: Hvězdy českého šoubyznysu pózují v kalendářích

Které slavné tváře pózovaly před objektivem? Foto: Super.cz/Jakub Ludvík

„S Jakubem se známe už sedmnáct let, byla jsem s ním fotit dokonce na Sardinii a v Amazonii a teď nás čeká další společná práce. Když přišla nabídka stát se tváří kalendáře, tak jsem okamžitě kývla, jsem ráda za jakýkoli projekt, který pomáhá a já ho mohu podpořit," řekla Super.cz herečka Ivana Jirešová. K kalendářích nadačního fondu ČESKÝ MOZEK pro příští rok se objeví vedle svých kolegů jako je Jiřina Bohdalová, Jiří Krampol, Pavel Trávníček a řada dalších.

„Pokud má nějaký charitativní projekt hlavu a patu, tak podporovat je třeba, když máme z čeho a můžeme. A nemusí to být zrovna finanční dary, pomůžeme i tím, že dobrou věc zviditelníme. A tady to mám ještě spojené s tím, že s Jakubem Ludvíkem už jsem několikrát fotil. Tak nebylo co řešit,“ dodal zpěvák Petr Kolář, který je v kalendáři vedle Moniky Absolonové nebo Michala Davida. ■