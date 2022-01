Inspirace na zasněžené hory: Takhle seknou divoké moderní trendy krásné missce Kláře Kováčové

Klára Kováčová Medková Super.cz

"Po dvanácti letech, když ukončil profesionální kariéru, konečně lyžovat může. Stihli jsme to ještě před koronou, že jsme vyrazili poprvé společně. Ale jeho jsem to naštěstí učit nemusela, uměl to, je šikovný na všechny sporty. Ale má radši běžky, na které nutíme i kluky," usmívala se Klára, která sama vede vlastní fitko a sportu se intenzivně věnuje. "Co tedy nemusím, je ženský fotbal," přiznala.

Pokud jde o její fitko, je spokojená a sbírá inspiraci, aby to bylo ještě lepší. S manželem nedávno letěli do Anglie, kde Radek sbíral trenérské zkušenosti u Petra Čecha, ona zase u jeho ženy Martiny. O tom, jak výlet za novými poznatky probíhal, nám vyprávěla během focení nové zimní kolekce na hory. Přidala i návod na to, jak si po letech udržet partnerský vztah. ■