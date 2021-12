Vánoce Lucie Vondráčkové? O příteli Vojnarovi nepadlo ani slovo

Lucie Vondráčková Super.cz

"Ale pekla jsem štrúdly a s klukama jsme začali i s cukrovím, takže se pomalu dostávám do normálního módu maminky," ujišťuje Lucka, která před nákupy dárků dávala přednost svým posluchačům. "Chtěla jsem nejdřív udělat ten svůj dárek pro ně," vysvětlila.

A co by si její dva synové, kteří budou letos na Vánoce u ní, přáli? "U nás se nepíše dopis Ježíškovi, ale kreslí se. Oba fantasticky kreslí a vždycky udělají takovou knížku, kam nakreslí všechno, co by si přáli," vyprávěla s úsměvem.

Sama žádná velká přání nemá. "Myslím, že tenhle rok byl pro mě neskutečně krásný, ať se to týká zpěvu nebo herectví. Užila jsem si ho a nic mi neschází. Dala jsem dohromady desku, natočila v angličtině film s Terezou Hirsch a hlavně jsou tady moji dva nádherní kluci, kteří jsou zdraví. Nemám o co víc bojovat," míní.

Pokud jde o to, kde bude nejkrásnější rodinné svátky trávit, má jasno. A o tom, že by je trávila s oficiálním přítelem Petrem Vojnarem (45) nepadlo ani slovo. "Myslím si, že letos pozvu moje rodiče k nám. Jsem připravená na to, že je pohostím. Bude to hodně práce, tak mi držte palce," uzavřela. ■