Ivana Gottová dojala fanoušky: Snímek šťastného Karla (✝80) jako vystřižený z Ladových pohádek vás zahřeje u srdce

Ivana Gottová mile překvapila fanoušky Karla Gotta. Foto: archiv filmu Karel

„Když nasněžilo a dcery před chalupou tradičně postavily sněhuláka, připomnělo nám to náladou romantické obrázky Josefa Lady, které Karel už od dětství měl moc rád,“ popsala snímek Gottová.

„Proto ho napadlo, že by to mohla být jedna ze scén do jeho dokumentu Karel a zajel si pro tento účel vypůjčit do jednoho nedalekého antiku starodávnou dýmku. Přál si vypadat jako jedna z postav na obrázcích Josefa Lady,“ uvedla s tím, že se scéna do dokumentu nakonec nevešla, a proto se o snímek chtěla podělit alespoň touto formou.

A zpěvákovým fanouškům hned zlepšila den. „Krásné a dojemné,“ komentovala jedna ze sledujících. Děkujeme, Ivanko, krásná vzpomínka,“ přidala se další. „Moc krásné, stále na něj vzpomínáme,“ přiznala jiná fanynka. „Moc nám tu všem chybí,“ shrnul za všechny jiný ze sledujících. ■