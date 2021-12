Jan Cina byl v šoku po postupu do finále StarDance. Je to náročné na psychiku, přiznal

Jan Cina a Adriana Mašková Super.cz

Jan Cina (33) a Adriana Mašková se ještě několik minut po sobotním přímém přenosu StarDance nemohli vzpamatovat z postupu. Moderátoři je pěkně napínali a až v samotném závěru sdělili, že všechny tři páry postupují rovnou do finále a vyřazovat se nebude.

„Pocity byly velmi smíšené, bylo to velké překvapení, protože jsem byl připravený na odchod ze soutěže už minule. Byl to šok, radost a spousta pocitů dohromady,“ svěřil Super.cz Cina.

Doba na přípravu se s každým kolem zkracuje a do posledního kola musí natrénovat rovnou tři tance. „Příští týden máme mít freestyle, na který ještě nemáme vybranou ani hudbu, takže vůbec netušíme,“ přiznává krásná tanečnice Mašková. „Takhle jedeme už poslední tři kola, že v neděli začneme tvořit tanec, který se v sobotu vysílá, což je velice náročné, pro mě hlavně na psychiku. Adriana buď všechny pochybnosti schovává nebo nevím,“ doplnil partnerku herec.

„Fascinuje mě, že jsem StarDance vnímal jako takovou hezkou zábavu a je to vlastně hrozně neuvěřitelná reality show, takhle zevnitř. Emoce tady lítají, bojujete a je neuvěřitelný, co všichni zvládneme za 6 dnů. Za to nás všechny obdivuju,“ usmívá se Cina, který si ke své tanečnici vytvořil velmi silné pouto a už teď ví, že tohle přátelství potrvá.

„Přál bych si, abychom šli s našimi blízkými na společnou večeři. Už se nám to jednou povedlo během natáčení a je to skvělé, to bych si přál moc,“ dodává herec. ■