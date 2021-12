Zpěvačka Tina se pochlubila novou láskou: Reakci na tohoto fešáka si neodpustil ani její bývalý manžel

Tina Profimedia.cz

„A víš, co nám můžou? Poslat lásku,“ napsala k fotografii se zatím neznámým fešákem, kterou doplnila hashtagem #mychamp neboli můj šampion.

Nového partnera jí okamžitě začaly chválit nejen fanynky a kolegyně ze showbyznysu, ale dokonce ho zjevně schválil i sám Separ.

„Pěkný muž, může být,“ komentoval fotku své ex. „Však bude večeře ve čtyřech, ne,“ odepsala rapperovi Tina s vysmátými smajlíky. Na to zase Separ reagoval ve vtipném duchu, že má na starosti děti a musel by je vzít s sebou nebo dát k adopci.

Je tedy vidět, že spolu hvězdná dvojice vychází dobře i po rozchodu. Společně vychovávali dceru Tiu Lilianu (6) a syna Leonarda Lásika (8), kterého má Tina z předchozího vztahu s fotbalistou Richardem Lásikem.

Novou lásku přejí zpěvačce i další známé tváře: „Yes, girl, yes!!“ fandí jí v komentářích manželka Majka Spirita Maria Dušička a srdíčka poslaly i zpěvačky Anita Soul nebo Jana Kirschner. ■