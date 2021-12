V nemocnici leží 17. den a bez kyslíku nedá ani ránu: Pohublý Miroslav Etzler dál bojuje s covidem

Miroslav Etzler Foto: Instagram M. Etzlera

„17. den! Kdyby mi to někdo při příjmu řekl, přes vysokou horečku bych se asi smál. Často tady čtu, že pomáhám světovému zlu, neb covid není. Je! A je to pěkný darebák. Já prostě zatím nemůžu dýchat sám,“ přiznává herec.

„Lékaři a sestřičky tady v České Lípě dělají vše, co mohou, aby to změnili, ale jde to pomalu. Chtěl bych z celého srdce poděkovat nejenom jim, ale i Vám! Vám, od kterých dostávám tolik krásných přání týkajících se uzdravení,“ projevil vděk Etzler, který stále apeluje na to, aby se lidé nechali očkovat a nedopadli, jako on.

Dny v nemocnici jsou dlouhé a ubíhají pomalu, o to víc, když nemůže trávit předvánoční období se svými nejbližšími. „Někdy už mě smutek užírá a já si čtu, co mi píšete, a je mi líp. Vážím si toho neskutečně! Dnes je třetí adventní neděle. Říká se jí stříbrná nebo též radostná. Ať Vás radost objímá a cítíte ji až do morku kostí. Mějte se krásně a děkuji za všechno,“ vzkazuje svým fandům Etzler. ■