Jak zvládla udržet tajemství v semifinále StarDance? Byla jsem rozrušená do poslední chvíle, přiznává Tereza Kostková

Semifinálový večer StarDance skončil nečekaně. Vypadalo to, že před branami finále opustí taneční parket Tomáš Verner (35) nebo Jan Cina (33) a před vyřazením se nervozita v sále dala krájet. K překvapení všech nevypadl nakonec nikdo. Moderátoři už od začátku věděli, že do finále postoupí všechny tři páry.

„Večer byl významně napínavý, užila jsem si ho, protože jsme museli s Markem skrývat jedno velké tajemství,“ svěřila Super.cz po přenosu Tereza Kostková (45).

„Na zkouškách jsme zkoušeli původní verzi, aby se to nikdo nedozvěděl. Pro mě není problém udržet tajemství. To je to nejmenší, když víte, že je to pro ně krásné překvapení, a že to má dramaturgické napětí pro diváka,“ usmívá se moderátorka.

Závěrečné překvapení potěšilo nejen soutěžící, ale také přítomné v publiku a diváky, kteří svým favoritům drželi pěsti. Pro Terezu a Marka Ebena (63) byl však tento přímý přenos ještě náročnější než kterýkoli předtím. „Nemáte to vůbec odzkoušené a víte, že půjdete do úplně neznámé vody, že je musíte do poslední chvíle napínat a neprozradit to v textu, současně to formulovat tak, aby napětí bylo až do poslední vteřiny, to je velmi vzrušující,“ dodává spokojeně herečka a moderátorka. ■