Tomáše Vernera musí tanečnice krotit: Měla se mnou hrozně práce, abych se nevyjadřoval k porotě, svěřil krasobruslař

Tomáš Verner a tanečnice Kristýna Coufalová Michaela Feuereislová

„Zdeněk Chlopčík měl přijet z Ostravy. Měli jsme se potkat v osm hodin. Mysleli jsme, že bude mít zpoždění, ale on už tam byl v 7:50. Naše lekce se protáhla. Byl jsem vyděšený a zlomený,“ popisuje krasobruslař.

Ze společného tréninku byli nakonec nadšení. „Zdeněk to vzal tak profesionálně a přísně, jak i porotcuje. Pomohlo nám to, ale vyčerpalo mě to,“ přiznává.

Tomáš Verner je velmi upřímný a otevřený, co se týká sdělování svých dojmů a pocitů ze soutěže. V minulém kole nám přiznal, že měl chvíli problém se zastupujícím porotcem Václavem Kunešem (46), který je dle jeho mínění obodoval příliš nízkou známkou na to, jaký předvedli výkon, a jak je ocenila zbylá část poroty. Vypjatá atmosféra následně opadla při tréninku současného tance, kdy jim s choreografií pomáhal právě Kuneš a taneční company, kterým Verner následně vysekl velkou poklonu.

„Jsem produktem starého hodnocení v krasobruslení. A když porota zvedá své známky, někdy si vybavím své závodění. Těšil jsem se do StarDance právě proto, že se zde smí reagovat na hodnocení, to v krasobruslení neexistuje. Kristýnka se mnou měla hrozně práce, abych se nevyjadřoval k porotě podle svých instinktů. Ale hrozně mě to láká,“ netají se krasobruslař. ■