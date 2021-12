Semifinále StarDance: Večer zahájí taneček porotců. Co říkali soutěžící na své mentory během nácviků?

Porotci si připravili zahajovací vystoupení a pomohli semifinalistům s přípravou na večer Michaela Feuereislová

StarDance se blíží do svého semifinále. Tři páry, které dnes budou soutěžit o postup do velkého finále trénují do posledních sil, aby na parketu předvedly nejlepší výkony a oslnily porotu i diváky. Tento týden byl pro Jana Cinu (33), Martinu Viktorii Kopeckou (35) a Tomáše Vernera (35) speciální v tom, že jim s choreografií a přípravou pomáhali porotci, kteří večer zahájí vlastním vystoupením.

Mentorem Martiny Viktorie Kopecké a Marka Dědíka (38) byl porotce Jan Tománek (50), kterého si pár nemůže vynachválit. „Honza Tománek byl úžasný. Mně pomůže jakýkoliv profík, který mi ukáže svůj pohled na věc. Hrozně jsem to ocenila a škoda, že s námi netrénuje častěji někdo další. I Markovi by se ulevilo, protože by mi mohl lépe ukázat chyby, které dělám,“ svěřila pohledná farářka.

Spokojená je i s prací návrhářky Tatiany Kovaříkové, která jí vyšla vstříc se všemi návrhy. Přece jen jsou střihy, které by pro Martinu Viktorii nebyly z hlediska její profese úplně vhodné.



„Krátká sukně nebyla na její naléhání. Vždy to bylo ryze funkční. Zároveň jsme dost zakrývali, nikdy jsem neměla nic nevhodného, nic, v čem bych se necítila,“ říká brunetka, která si nejvíc užila černé šaty s kohoutím peřím, ve kterém byla za paní Addamsovou z Addamsovy rodiny. A to především pro jejich funkčnost. Jak nám totiž prozradila v jednom z rozhovorů, často trpí zimou a v tomto kostýmu jí bylo krásné teplo.

Jana Cinu (33) a krásku Adrianu Maškovou si vzala pod svá křídla jediná žena letošní poroty, Tatiana Drexler (58). „Byla skvělá. Při tom intenzivním tréninku mi hrozně pomohla. Chtěl bych to umět aplikovat, protože mám pocit, že po jednom tréninku nejde ty rady hned vstřebat. Ale chtěl bych s ní trénovat celý život,“ neskrývá nadšení herec. ■