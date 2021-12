William a Kate zveřejnili letošní vánoční přání. Fotka vznikla na místě, které má pro vévodkyni zvláštní význam

Vévoda a vévodkyně z Cambridge s dětmi na vánočním přání Profimedia.cz

Rodina je jako vždy sladěna do posledního detailu. Rodiče Kate a William a prvorozený George do khaki barvy, mladší děti Charlotte a Louis do modré.

Obvykle snímky vznikají na venkovském sídle v Norfolku a místo letních šatů, kraťasů a tenisek na sobě má rodina teplé svetry a holínky. Na tom letošním panuje uvolněná dovolenková atmosféra.

Jordánsko má pro Kate zvláštní význam, v zemi strávila část dětství, její otec v Ammánu pracoval pro britské aerolinie. „Miluje to tady, opravdu. A je naštvaná, že jsem tady bez ní,“ uvedl princ na návštěvě země v roce 2018. Kate tehdy byla krátce po porodu syna Louise a cesty se nezúčastnila. ■