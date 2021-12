Vzali jim Popelku, tak začali stávkovat: Norové si bez Tří oříšků neumí představit Vánoce

Norové se bouřili, když jim v roce 1993 televize stáhla vánoční klasiku z programu. Foto: Super.cz/Česká televize

Co by to bylo za Vánoce bez Tří oříšků pro Popelku? To si říkají nejen Češi, ale i Norové, u kterých se pohádka z dílny Václava Vorlíčka (✝88) stala kultovní záležitostí.