Televizní hvězda (45) provokovala na červeném koberci v šatech s nebezpečnými průstřihy na bocích

Dorit Kemsley Profimedia.cz

V Americe se lidé už deset let baví u reality show Paničky z Beverly Hills. Od sedmé řady, která se vysílá od roku 2016, je součástí party upravených dam i návrhářka Dorit Kemsley, která tento týden oslňovala odvážnými šaty na předávání cen People´s Choice Awards v Los Angeles.

Pětačtyřicetiletá blondýnka na sebe oblékla šaty slavné značky spodního prádla Agent Provocateur. Průstřihy šatů Dorit zajistily největší pozornost z celé party krasavic z reality show. Zároveň vzbuzovala otázku, zda je naostro, průstřihy byly proklatě nízko.

Blondýnka je od roku 2015 vdaná za anglického byznysmena Paula PK Kemsleyho, se kterým má dvě děti. V roce 2014 se jim narodil syn Jagger a v roce 2016 Phoenix. V dubnu letošního roku uvedla pro Us Weekly, že doufá, že jejich manželství vydrží do konce života.

„Jediná věc, kterou bych už znovu neudělala, by byla další svatba. Klidně bych si znovu oblékla svatební šaty někde tajně u mě v šatně, ale ráda bych zůstala vdaná za PK do konce života. Několika ženám se po vstupu do show Paničky z Beverly Hills vztahy rozpadly, ale já věřím, že když je manželství silné, vydrží všechny nástrahy.“ ■