Denně dře na figuře a váží jen 51 kilo: Jak to má Gabriela Partyšová s vánočním přejídáním?

Gabriela Partyšová Super.cz

„Už jsem pekla cukroví, řekly jsme si s mamkou, že budeme péct jen vanilkové rohlíčky, udělaly jsme i nějaké perníčky, možná nějaké tety napečou. Jak jsme víc doma, tak víc jíme, a když tam budeme mít hodně cukroví, tak ho sníme a pak budeme muset hodně cvičit. Já jsem na Instagramu motivátor cvičení a každého honím, ať cvičí, nechci být po Vánocích kulatá,“ svěřila se Super.cz Gabriela, které výzva být 100 dní v pohybu končí na Silvestra.

Se cvičením, díky kterému aktuálně váží 51 kilogramů, chce pokračovat i v novém roce. Ten chtěla moderátorka vítat v zahraničí, nakonec si dovolenou v teple rozmyslela. „Plánovala jsem, že budu na Kapverdských ostrovech s mojí kamarádkou, ale nakonec zůstáváme doma," řekla moderátorka, kterou jsme potkali ve Slovanském domě v centru Prahy.

„Myslím, že by měl každý v tomto čase přehodnotit to, co chce. To, že něco nemůžeme nebo nechceme, není v tom životě špatné. Uskromnila jsem se, budeme doma, budeme spolu a budeme čekat, co přinesou dny další,“ svěřila se nám moderátorka s tím, že doufá, že Vánoce budou mít poklidné.