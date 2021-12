Mynář se drsně pustil do moderátorky ČT, ta si nenechala nic líbit: Mluví jako paranoik, vzkazuje Fridrichová

Vratislav Mynář si nebral servítky s Norou Fridrichovou. Foto: Super.cz/Právo/Jan Handrejch

Vedoucí Kanceláře prezidenta Miloše Zemana (77) Vratislav Mynář (54) se nevybíravě pustil do moderátorky pořadu 168 hodin Nory Fridrichové (44). Obvinil ji ze slídění kolem svého domu a hyenismu.

Stalo se to v době, kdy byl Miloš Zeman hospitalizován a prezidentská kancelář mlžila o jeho zdravotním stavu. Došlo to až tak daleko, že se Mynář ocitl v hledáčku policie a podával vysvětlení kvůli podezření ze zdržování hospitalizace či neposkytnutí nezbytné pomoci. On sám si teď postěžoval na mediální hysterii.

„Bál jsem se hlavně o rodinu. Děti ten kritický týden nechodily ven. Kolem domu se nám nepřetržitě pohybovala různá individua z řad novinářů. Chtěl bych vyzdvihnout Noru Fridrichovou z ČT, která u nás tábořila nejčastěji. Byl jsem svědkem, jak ukazovala, že mají dělat záběry do naší kuchyně,“ řekl v rozhovoru pro Idnes.cz Mynář.

Ta ale „šmírování“ Mynáře popřela. „Pan Mynář mluví jako paranoik. Kde má nějakou kuchyni, nevíme, a ani nás to nezajímá. Ptali jsme se ho, proč lže o zdraví prezidenta,“ napsala Super.cz Fridrichová, která narážela na mlčení a mlžení Hradu v době hospitalizace hlavy státu.

Mynář si ale s moderátorkou nebral servítky. „O své oblíbenosti u našich spoluobčanů se tahle parodie na novinářku přesvědčila sama v soutěži StarDance, kde ji vyhodili jako první. Slídění u našeho domu je prostě hyenismus. Myslím, že tu hysterii zapříčinila právě média,“ míní Mynář, který averzi vůči Fridrichové ani neskrývá.

Na to má moderátorka ČT jasnou odpověď: „Na mě má pan vedoucí pořád nějaké osobní nepěkné výroky a možná by se o tom měl s někým poradit, aby se mu ulevilo,“ uzavřela. ■