Snad nebude jeho krásná přítelkyně o Vánocích zklamaná: Udělat mi radost dárkem není jednoduché, přiznal kuchař Ridi

Emanuele Ridi Michaela Feuereislová

Emanuele Ridi (48) slaví v Praze italské i české Vánoce. V Česku žije skoro 30 let, a tak si zvykl na Ježíška a Štědrý den, oproti tomu Italové slaví primárně 25. prosince, kdy dětem nosí dárky Babbo Natale.

„Díky tomu, že nejsem sám a mám partnerku, tak se zastavíme u jejích rodičů a uděláme si tam české Vánoce, u mě si děláme italské,“ řekl Super.cz známý kuchař a majitel restaurace. České tradiční vánoční pokrmy příliš nevyhledává, ale zvykl si. „Bramborový salát si dám, kapra moc nemusím, ale kousek zvládnu, raději mám řízek,“ usmívá se.

„U sebe doma dělám ryby a mořské plody, mám rád ústřice, humra a většinou něco dražšího a speciálního. Tak to mají asi všechny rodiny, že si na Vánoce dopřejí to, co si běžně nedávají,“ říká.

Podle italských tradic připravuje na Vánoce kohouta. „25. prosince mám rád polévku z kapouna nebo nadívaného kapouna, kterého děláme i u nás v restauraci, takže si ho dáme rovnou tam. A výhodou je, že se tam můžeme sejít ve větší skupině. Vařit jen pro dva je dost práce a hodně toho zbyde,“ krčí rameny kuchař.

Jak vybírá dárky pro své blízké a partnerku Sáru? „Poslouchám, co mi říká v průběhu roku a pak se vždycky na Vánoce trefím, ale raději dárky dávám, než dostávám,“ říká Ridi. „Kolikrát se lidi snaží a pak jsou z mé reakce zklamaní, protože neumím předstírat, že jsem nadšený, když nejsem,“ přiznává.

„Skoro nikdy nejsem spokojený, větší radost mám, když vidím radost v očích těch, které obdaruji. Udělat mi radost dárkem, není jednoduché,“ dodává se smíchem. ■