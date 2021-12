Hvězdy SuperStar to daly dohromady. Spojil je rock a vzájemné sympatie

Sabina Křováková a Miro Šmajda řádili na pódiu. Foto: archiv S. Křovákové

V projektu Rock Symphony zpívají s filharmonií rockové hity například od kapel jako AC/DC, Guns N' Roses, Nazareth, Bon Jovi, The Aerosmith nebo Kiss.

„S Mirem se známe už několik let, a vždycky jsme si skvěle rozuměli. Přestože se dobře známe, nikdy nevíme, co ten druhý řekne, co od něj můžeme čekat. Je to hodně spontánní a myslím, že proto to má své kouzlo,“ řekla Super.cz Křováková, jež přiznala, že jako mladá poslouchala spíše punk.

„Miro na těchto písničkách vyrůstal, já ne, já neposlouchala tak kvalitní hudbu, ale punk (například Sex Pistols), takže jsem některé písničky slyšela poprvé až nedávno, kdy jsem se je měla naučit. Nejsou zrovna jednoduché, tak jsem si s nimi nějakou dobu prala,“ přiznala zpěvačka.

Na pódiu to oba dokážou pořádně rozbalit. „Písničky zpíváme sólo, ale také duety. Když zpíváte duet s někým, koho dobře znáte, a chováte k němu sympatie, daleko víc se do toho dokážete položit,“ neskrývala nadšení Křováková, která letos v létě natočila na dovolené další vydařený videoklip. Tentokrát k písničce Hrdina. ■