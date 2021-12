Tohle předčí i Prachařovu fotku od soudu! Šťastnějšího rozvedeného chlapa jste ještě neviděli

Dr. Dre Profimedia.cz

„Šťastnější výraz bych těžko hledal. Štěstí je krásná věc,“ napsal tehdy Prachař k fotce na sociální síť a nedostalo se mu plně podpory od všech fanoušků. „No, hlavně to nezapomenout jeden druhému pořádně "nandat" přes instáč, ale třeba vám to jednou, až emoce opadnou, dojde,“ psala mu tehdy jedna z fanynek.

Co by ovšem říkaly na to, co udělal Dre? Ten svůj těžký rozchod s nyní již exmanželkou oslavil s obřími zlatými balonky ve tvaru písmen, která říkala Divorced AF (tedy něco jako Ku*evsky rozvedený). Fotku přidal jeho kamarád, skladatel Breyon Prescott.

Dr. Dre se rozváděl s Nicole Young, která byla jeho ženou 25 let. Během rozvodu nejdéle řešili finanční stránku věci, umělcův majetek se odhaduje na miliardu dolarů (zhruba 22,52 miliard korun českých). Pár má společně dceru Truly Young (20) a syna Truice Younga (24).

Při podání žádosti o rozvod uvedla Nicole, že bylo jejich manželství poznamenáno všemi druhy zneužívání a že ji muž několikrát bil pěstí a držel jí u hlavy pistoli. Dre všechna obvinění popřel. Během své kariéry byl několikrát nařčen ze zneužívání žen.

Dvojice byla oficiálně rozvedena v červnu letošního roku, ovšem finanční stránka nebyla doposud vyřešena. Nová fotka naznačuje, že je už rozhodnuto, ovšem sám hudebník se k věci nijak nevyjádřil. Jako výživné Nicole do doby, než uzavře nové manželství, bylo v červenci přiřčeno 79,2 milionu korun ročně, ovšem tato částka se mohla konečným rozhodnutím změnit. ■