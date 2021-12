Proč jste to udělali, nemůžu přestat brečet, píší fanoušci po zhlédnutí prvních epizod pokračování Sexu ve městě

A jak to bylo dál...? Profimedia.cz

SPOILER: Vzhledem k tomu, že v prvním díle zemře ústřední postava celého seriálu, fanoušci zůstali v šoku. „Jak jste nám to mohli udělat,“ ptá se v komentářích jedna z divaček a další přidává: „Tak dlouho jsme se těšili, že konečně uvidíme něco hezkého, a vy nám dáte tohle? Proč?“

Fanoušci seriálu zahltili reakcemi všechny sociální sítě, takže po jednom dni všichni vědí, že zemře pan Božský. „Celé ty roky se Carrie honí za svou velkou láskou, aby ji znovu ztratila. Co je to za neúctu k fanouškům?“ napsala další a jiná rovnou napsala, že nové díly nepřijímá a nebude se dál dívat.

Samozřejmě se mezi všemi diskuzemi najde i mnoho pozitivních komentářů chválících módu, dialogy a to, že dámy přiznávají svůj věk bez úprav, ale jako první rezonuje smrt, která desetidílné pokračování zahalí do smutku.

„Po všech těch s*ačkách kolem pandemie a lockdownech jsem se na tohle moc těšila. Že si dopřeji relax u dam, které stárnou s grácií. Místo relaxu tu sedím a brečím. Jak jste to nám, fanouškům, mohli udělat? Mohli jste počkat aspoň pár epizod, teď jsem fakt smutná,“ psala další zklamaná divačka.

O absenci Samanthy v podání herečky Kim Cattrall se vědělo už dávno, ovšem i její jméno rezonuje v reakcích. Seriáloví nadšenci nechtějí přijmout způsob, jakým se v pokračování její postava rozešla se svými třemi kamarádkami.

„Bože! Ten způsob, jakým vyřešili Samantinu absenci, je úplně mimo a je mi z toho trapně,“ psala uživatelka na Twitteru a další to shrnula velice rázně: „Snažila jsem se dívat na A jak to bylo dál... a je to bez Samanthy otřesné. Už na to nebudu plýtvat ani minutu svého času.“ ■