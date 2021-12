Soupeří s vlastní dcerou? Madonna se postavila v prádle vedle Lourdes: S úpravami vypadají stejně staré

Madonna Profimedia.cz

Zpěvačka totiž nechala vytvořit koláž, kde samu sebe postavila vedle své pětadvacetileté dcery Lourdes, která s fotografem Indianou Piorekem nedávno nafotila sexy snímky do lednového vydání magazínu PAPER.

Madonna si do spoje fotografie přidala snímek od Ricarda Gomese, kde je v korzetu a krajkových doplňcích. Lourdes vedle ní stojí v podprsence a minisukni a obě dámy vypadají na fotce velice drsně. Zároveň díky úpravám spíš jako sestry než jako matka s dcerou, což zmiňují i fanoušci pod fotkou.

„Jsme spolu v kapele,“ napsala k fotce popová královna.

Lourdes se poslední dobou často věnovala modelingovým aktivitám, ale její srdce je u tanečního umění. „Tanec je opravdu tím oborem, kde když nejste přítomní a autentičtí, plně ponoření do pohybu, děláte to napůl nebo jste nervózní a stydliví, je to vidět. V tanci se nelze schovávat, protože je to umění, kde ukazujete své emoce,“ uvedla před časem v rozhovoru s Raulem Lopezem Madonnina dcera.

„Chtěla bych se věnovat choreografii pro umělce, lidi, kteří tvoří hudbu. Velká část mě chce stále i vystupovat. V tuhle chvíli zkouším choreografii pro videoklipy a podobné věci,“ uvedla o své kariéře Lourdes. ■