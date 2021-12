V české Popelce ho předabovali, v norské verzi ho konečně uslyšíme: Jakou roli dostal Pavel Trávníček?

Pavel Trávníček Super.cz

„Tehdy to nabízeli i Vaškovi Vorlíčkovi, jestli by to nenatočil ještě jednou znovu. Ale on říkal, že v tom nevidí žádný smysl a dvakrát do stejné řeky nevstoupíš,“ svěřil Super.cz Pavel Trávníček.

A co říká na norskou verzi, která by měla jít do kin den před Štědrým dnem? „Jsou tam odchylky, texty jsou maličko upravené. Ta česká poetika pohádek je jiná než ta norská. Česká pohádka je milá, všechno je takové hravé někdy i komické,“ vysvětluje Pavel Trávníček.

Před 48 lety ztvárnil ústřední roli pohledného prince, koho nadaboval v norské verzi? „Budu dabovat našeho českého Vincka, kterého hrál Ladislav Menšík. To je ten, jak jel na saních a slíbil Popelce, že jí něco přiveze. A cvrnknou mu do nosu tři oříšky,“ vypráví.

V původní verzi jsme ho viděli, nyní ho naopak uslyšíme. V Třech oříšcích pro Popelku byl totiž pro svůj brněnský akcent předabován hercem Petrem Svojtkou. „Vašek Vorlíček to dělá strašně často, že předabovává herce. Líbí se mu třeba obličej, ale slyší tam jiný hlas. Režiséři to dělají, je to taková normální věc. Claudii Cardinalové také vyčítali, že má strašně drsný hlas na tu něžnou tvář,“ usmívá se herec.

Na natáčení kultovního snímku, který se skoro před padesáti lety stal vánoční tradicí, vzpomíná dodnes s láskou, stejně jako na členy štábu, kteří jsou dodnes opomíjeni. „Trochu se zapomíná, kdo udělal ty krásné obrázky, kdo stál za kamerou. A to byl muž malého vzrůstu Pepa Ilík. Nikdy o něm nikdo nemluví, ale zaslouží si to. Měřil asi 160 cm a občas nám zapadl do závěje, tak jsme ho hledali. Ale na to, jak byl maličký, tak byl veliký svým výkonem,“ dodává Pavel Trávníček. ■