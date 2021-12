Covid se Gabriele Partyšové rozhodně nevyhýbá: Moderátorka si nemocí prošla už potřetí

Gabriela Partyšová Super.cz

Ač se Gabriela Partyšová (43) snaží dodržovat nejrůznější opatření, covid se jí nevyhýbá. Moderátorka si nemocí už prošla, a to dokonce třikrát. „Je to velmi náročné, covid jsem měla, podle všech symptomů třikrát," řekla Super.cz moderátorka.

„Dvakrát důkazně a jednou, když covid neměl úplně jméno, tak měsíc před tím jsem procházela těžkou chřipkou a myslím, že to byl taky on. Myslím, že už jsem prolezlá covidem skrz na skrz, dokonce mám vysoké protilátky,“ svěřila se Super.cz moderátorka, která nikoho nechce ovlivňovat, ale vadí jí neustálé názorové boje ve společnosti.

„Nechci nikoho mediálně ovlivňovat pro očkování. Jsou tam velké otázky třeba u mého syna, kterému je čtrnáct, chovám se ale podle své intuice. Neustálé otázky na zdraví jsou unavující a vadí mi, že se společnost hádá a je tam tenze,“ dodala moderátorka, která se objevuje na obrazovkách Novy v pořadu Život ve hvězdách.

Období před koncem roku měla vždy plné moderování, stejně jako loni musí většinu akcí seškrtat. „Je to moc těžké, protože mi odřekli všechna má moderování a přišla jsem o poměrně dost peněz. Nicméně mám vždy krytá záda a dělám více prací, abych nebyla závislá jen na jedné, ale musím říct, že je to smutné. Už dva roky se děje tahle pandemická situace a je to pořád nahoru a dolů a člověk neví, co si má plánovat,“ svěřila se nám moderátorka, kterou jsme potkali v centru Prahy. ■