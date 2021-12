Úctyhodná proměna: Tohle se slavným hercem udělalo hubnutí, dole má 90 kg!

John Goodman Profimedia.cz

John Goodman prošel obrovskou proměnou. Herec, známý ze seriálu Roseanne či z filmů Big Lebowski, Začalo to jedné žhavé noci nebo Argo, během posledních let zhubnul úctyhodných devadesát kilo a je z něj nový člověk.

Hubnout se pokoušel i v minulosti, dělal ale tu chybu, že na to šel zhurta, a vždy se dostavil jojo efekt. „Tentokrát jsem tomu dal čas a začal jsem se hýbat a cvičit,“ řekl webu Page Six. „Dostávám se do věku, kdy už si nemůžu dovolit jen sedět.“

Pro změnu životního stylu se rozhodl ve chvíli, kdy ručička na váze ukazovala 181 kilogramů. Najal si osobního trenéra Mackieho Shilstonea, vynechal alkohol a do jídelníčku naopak zařadil ryby, olivový olej, zeleninu, ořechy a ovoce. Také si dal za cíl denně ujít alespoň 10 tisíc kroků.

Že nastavená pravidla fungují, předvedl začátkem prosince na akci k seriálu The Freak Brothers v Los Angeles, kde byl takřka k nepoznání. „Chci mít lepší život,“ dodal Goodman. ■