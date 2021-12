Viděli mimozemšťany? Míša a Roman Tomešovi se podělili o nevšední historku z dob, kdy spolu začali randit

Michaela a Roman Tomešovi Super.cz

Hned na první pohled bylo patrné, že se Míša v tamních prostorách necítí komfortně a hororové prostředí včetně působivých herců a rekvizit jí nahání hrůzu. „Mám z toho obrovský respekt, horory nevyhledávám ani se na žádné nekoukám,“ svěřila Super.cz.

„Je to tak, Míša se strašně bojí, nemám doma šanci si pustit horor. Kdybych chtěl, tak Míša uteče a naštve se na mě, takže to je úplně bez šance,“ vtipkuje a přitakává Roman, který ji během celého rozhovoru hladil po zádech, což mělo svůj důvod. Když se Míša bojí, musí jí někdo krýt záda. „Třeba je to nějaké stigma z minulého života, co já vím, ale fakt se hodně bojím o záda, když se bojím,“ vysvětluje.

Na duchy a nadpozemské jevy herečka věří a má z nich respekt. Dokonce se prý s něčím podobným oba setkali. „Když jsme byli čerstvě zamilovaní, asi před deseti lety, tak jsme viděli mimozemšťany,“ překvapila herečka.

„Stávalo se nám to pravidelně tři dny vkuse, seděli jsme na balkoně a viděli jsme různé formace, vypadalo to jako hvězdy, ale tak zvláštně se hýbaly. Nemohlo to být letadlo ani ptáci. Nikdy jsme si to nedokázali logicky a racionálně vysvětlit,“ krčí rameny manželský pár a dodává: Nebyly v tom žádné drogy, žádný alkohol, jen láska, jeli jsme na vlně lásky,“ usmívají se. ■