Co byste řekli na takový dárek? Modelka věnovala partnerovi k Vánocům sex s jinou ženou, sama na něj prý neměla čas

Kazumi byla letos prý až příliš vytížená a neměla na intimnosti s partnerem čas, a tak ho vzala do legálního nevěstince v Nevadě jako předčasný dárek k Vánocům. Ze zážitku byla tak nadšená, že doufá, že se tam podívají znovu.

„Byla jsem tak zaneprázdněná, že jsem mu to chtěla vynahradit. Bála jsem se, že je osamělý,“ prozradila na sociální síti.

„Můj partner mě velmi podporuje, ale občas mám pocit, že se stydí. Byla jsem hodně unavená a nestála o milování, a tak jsem nadhodila tuhle možnost. Máme skvělý sex, ale chtěla jsem, aby vyzkoušel taky něco jiného.“

Příteli pak Kazumi zaplatila 30 minut s dámou dle jeho volby. S tou si měl rozšířit obzory.

A jak to dopadlo? „Řekl mi, že odvedla dobrou práci. Cítil se s ní žádaný a sexy, což si ostatně zasloužíme všichni,“ popsala modelka.

Na placeném sexu Kazumi nevidí nic špatného a myslí si, že by ho lidé neměli tolik odsuzovat nebo se za něj stydět.

„Pokud něco chceme, proč si to nedopřát? Je to stejné jako se vším. Umím vařit, ale taky si ráda zajdu do restaurace. Dokážu se zabavit, ale klidně půjdu do kina nebo na koncert. Všichni utrácíme za zábavu, tak proč ne za sex, pokud je to bezpečné, legální a dobrovolné?“ zamyslela se.

A jaký vánoční dárek by si přála Kazumi od svého partnera? Stejný jako dala jemu pouze v mužské verzi. „Třeba mě tím pod stromečkem překvapí,“ zasnila se na závěr. ■