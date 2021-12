Hvězda Kameňáku má doma pětiměsíční miminko. Díky zeti ji čekají česko-britské Vánoce

Jana Paulová bude mít letos tak trošku jiné Vánoce. Michaela Feuereislová

„Máme doma pětiměsíční miminko, což je samo o sobě kouzelné. Navíc čtyřiadvacátého si uspořádáme české Vánoce, pětadvacátého se budou slavit britské Vánoce. Bude vařit maminka našeho zetě. Na to se moc těším," řekla Super.cz.

Příbuzní z Velké Británie navštíví Českou republiku poprvé. „Ještě tady nikdy nebyli. Jsem z toho trošku nervózní, čím je pohostím. Já totiž v kuchyni improvizuju stejně jako na jevišti,“ usmívala se herečka.

S Janou Paulovou jsme se potkali na tiskovce divadla Kalich. Během čtvrtého ročníku Prima Hvězdného léta pod žižkovskou věží bude s Václavem Vydrou hrát novou hru Nikdy není pozdě.

„Vždycky si text přizpůsobuji. Určitě si budeme vymýšlet i v této hře. Není to žádné dogma, je to jen na nás, co s tím uděláme,“ říká Paulová, která je ráda, že už dostává komediální příležitosti. „Ty vážné věci jsem si v mládí už odehrála a teď už je na čase slyšet z hlediště smích.“ ■