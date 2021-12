Pamatujete na starší dceru Juda Lawa z filmu Prázdniny? Muži jí stále píšou, že je roztomilá, i když už je maminkou

Jude Law a Cameron Diaz v romantickém filmu Prázdniny Profimedia.cz

Je to 15 let, co byl uveden romantický snímek Prázdniny. Od té doby se stal pro mnohé diváky nedílnou součástí Vánoc. Hlavní čtveřici ztvárnili Kate Winslet, Cameron Diaz, Jack Black a Jude Law. Poslední zmíněný si střihnul roli pohledného vdovce, který zůstal sám s dvěma dcerami. Herečku, která si zahrála starší z nich, byste dnes rozhodně nepoznali.

Miffy Englefield (22) bylo šest, když se blýskla jako Sophie, ale blond dívenku s roztomilým kukučem byste v ní dnes hledali marně. Je z ní potetovaná punkerka, jak se můžete přesvědčit v galerii níže, a dokonce už i maminka.

S partnerem, bubeníkem Alexem Whivley-Conwayem přivítali loni v dubnu dceru Frankie. Na roli Sophie Miffy ráda vzpomíná.

„Bylo to skvělé. Pokaždé, když to běží v televizi, neodolám. Alexe film také baví. Řekl všem známým, že v něm hraju. Ale když to sledujeme spolu, chce se mi vydloubnout si oči z důlků. Je to trochu trapné,“ nechala se slyšet na Tik Toku.

Na sociální síti také zveřejnila video, v němž mluví o zprávách, které jí muži posílají. Ani ji bohužel občas neminou oplzlá vyznání.

„Když mi nechutní staří muži píší, jak jsou rádi, že jsem pořád stejně roztomilá jako v Prázdninách, jsem zhnusená,“ svěřila sledujícím.

