Bubílková reagovala na drsné obvinění, že může za kolaps Krampola: Řeknu vám, jak to doopravdy bylo

Zuzana řekla od plic, co si o celé situaci myslí. Michaela Feuereislová

Z jeho okolí zaznělo obvinění, že za nachlazení Krampola může kolegyně Zuzana Bubílková (69), která s kolegou absolvovala besedu v nevytopeném sále. Moderátorku toto obvinění velmi zklamalo a rozhodla se hájit. „Obviňovat mě z toho, že skončil na JIPce, je naprostý nesmysl,“ reagovala v rozhovoru pro Super.cz Bubílková.

„Jiří nastydl už během turné se Semaforem. V úterý jsme měli jet do Frýdlantu, ale to mu už nebylo dobře, tak jsem tam jela sama. V sobotu jsme měli mít vystoupení na farmě u Přeštic u známého Karla Bláhy a on trval na tom, že tam chce jet. Nenapadlo mě, že přijedeme do nevytopeného sálu. Nebyla jsem z toho ráda, tak jsem Jiřího zabalila do deky, podložila mu bolavou nohu a poručila teplý čaj. I když organizace nešla za mnou, tak jsem udělala maximum pro jeho zdraví,“ hájila se Bubílková, která se o staršího kolegu vždy snažila pečovat. „Když jsme měli představení, tak jsem mu brala i polštáře, aby neseděl na studeném. Starala jsem se o něj.“

Celá situace Zuzanu Bubílkovou mrzí a nechce se jí věřit, že by jí Jiří Krampol osobně něco vyčítal. „Než mu vzali telefon, tak jsem s ním ještě telefonovala. Mluvila jsem s naším společným kamarádem, panem Hrzánem, který mi potvrdil, že mi Krampol nic nevyčítá.“

Bylo zjevné, že toto téma paní Zuzaně není vůbec příjemné a že ji celá věc trápí. „Nerada bych se k tomu už vracela. Poskytla jsem jeden rozhovor, ze kterého byly vytržené věty z kontextu. Já jsem se přitom jen bránila,“ kroutí hlavou Zuzana Bubílková a dodává: „Přeju Jiřímu Krampolovi upřímně, aby byl co nejrychleji fit, a aby se z toho dostal. Pokud bude potřebovat, tak mu pomůžu. Rozhodně nejsem ve stavu, kdy bych pálila mosty.“ ■