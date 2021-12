Anketa: Nejlepší bramborový salát podle našich šéfkuchařů. Který by u vás obstál?

Tohle jsou tipy a triky z rodinných receptů našich šéfkuchařů. Super.cz

Podle Zdeňka Pohlreicha (64) je nejdůležitější vybrat kvalitní brambory. „Mám rád odrůdu, která se jmenuje annabelle. Krájím je nožem, dělám to ráno na Štědrý den. Večer si uvařím zeleninu a brambory. Mám v tom rád mražený hrášek, už od dětství. Nakládaný nepoužívám,“ prozradil Super.cz

To porotce MasterChef Česko Radek Kašpárek sází nejen na správnou odrůdu brambor, ale třeba i na restovanou cibuli.

„Nedávám žádnou uzeninu. Vezmu si krásný druh brambor, uvařím je v hodně osolené vodě, vychladím, oloupu a potom nakrájím na kostky, stejně velké jako kořenovou zeleninu. Dávám mrkev a celer, petržel ne, ta mi vadí. Cibuli, kterou dávám do salátu, musím zarestovat a hlavně nakrájet hodně najemno. Nemám rád chuť syrové cibule v salátu. Dávám ještě hrášek a vařené vajíčko, hořčici, sůl, pepř, lák z okurek a trošku worcesteru. Mám rád, když je ten salát vlhčí,“ říká šéfkuchař a dodává, že na domácí majonézu si v jejich rodině nehrají. Vystačí si s kupovanou.

Mistr francouzské kuchyně Jan Kracík si potrpí hlavně na kvalitu surovin. Jeho trikem je nechat salát dostatečně odležet. „Nejlepší je, když jsou domácí brambory, domácí sterilované okurky nebo i cibule. Je potřeba nechat salát správně odležet, to znamená aspoň 3-4 dny před podáváním,“ tvrdí.

Možná byste čekali, že michelinský šéfkuchař Oldřich Sahajdák vaří pouze z vybraných surovin a i tradiční pokrmy okoření nějakou specialitou. To se ale mýlíte. Co se týká bramborového salátu, vystačí si s běžně dostupnými potravinami ze supermarketu. „Hrozně rád bych řekl, že máme domácí majonézu, domácí vajíčka a pěstujeme si sami brambory. Ve skutečnosti to koupíme na poslední chvíli. Jediné, co možná děláme lepší, že tam dáme trošku šunky,“ říká.

Co se týká ryby, servíruje doma tradičně kapra, s malou úpravou pro své ratolesti. „Dětem dělám takovou verzi, že ho oberu, udělám z toho kuličky, zamíchám to s rozmačkanými brambory a usmažím to jako krokety. Kdybych jim řekl, že je to kapr, tak to po mně hodí,“ dodává s nadsázkou. ■