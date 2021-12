Dvojnásobný táta Martin Písařík opustí na dva měsíce rodinu a vydá se do Afriky: Co na to říká jeho partnerka?

Martin Písařík Super.cz

„Byli dost malí, takže jsem to zatím nějak neřešil. Člověk jim dá ty dárky, které jim dal loni, a oni to nepoznají, což už nefunguje,“ směje se. „Jsem rád, že o Vánocích chvilku nehraju, že se můžu věnovat rodině, být doma, i když jsou to jen dva, tři dny,“ svěřil se Super.cz herec, kterého jsme vyzpovídali na křtu nového klipu jeho kolegy Ladislava Korbela a kapely Motorband s názvem Ukaž svou tvář.

Krátce po svátcích už má herec ve svém diáři opět plno. Po Novém roce se navíc chystá na několik týdnů do Afriky, kde bude natáčet pořad a řádit na motorce. „Dělám takový cestopis, jmenuje se to Po jedné stopě. Covid nás na dva roky zastavil, takže motorky jsou v Nigérii a čekají tam na nás. Teď chceme tu cestu dokončit, ale je to samozřejmě v dnešní době složité,“ přiznává Písařík.

Co na jeho cestu říká partnerka s dětmi? Nebojí se o něj? „Myslím, že je zvyklá, už jsem takhle párkrát někde byl. Strach tam je, to je jasný. Ví, že to není můj rozmar, že bych chtěl na dva měsíce pryč od nich,“ vysvětluje. „Je to práce, chci, aby z toho vznikl cestopis, aby se na to lidi dívali. Je to nějaká moje realizace, kterou jsem rád, že respektuje, a podporuje mě. Samozřejmě se mi stýská, ty děti jsou po dvou měsících úplně jiné,“ dodává. ■