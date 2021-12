Norská Popelka bude promlouvat hlasem této české dabérky. Je to velká zodpovědnost, říká

Milada Vaňkátová Super.cz

Milada Vaňkátová je herečkou, hudebnicí, ale především také dabérkou. Nyní dostala příležitost nadabovat roli Popelky v norské verzi pohádky Tři oříšky pro Popelku s názvem Tři přání pro Popelku. Co říkala na to, že dostala roli, kterou v originále hrála nezapomenutelná Libuška Šafránková?

„Trošku mě to nejdřív vyděsilo, protože je to velká zodpovědnost, ale mám z toho radost. Princeznu jsem si nikdy nezahrála, ale dabovala jsem jich spoustu,“ svěřila Super.cz herečka a dabérka. Pohádka zamíří do českých kin letos o Vánocích a z prvních záběrů, které viděla, je zatím nadšená. „Líbí se mi to, mají to tam moc hezké, Norové,“ usmívá se.

V posledním týdnu se v médiích hojně řešilo, že norská verze naší kultovní pohádky má obsahovat scénu s polibkem dvou mužů. Norové nejprve chtěli nabídnout do světa dvě verze, jednu s polibkem a druhou bez. Nakonec se ale rozhodlo, že do všech zemí půjde jen jedna původní verze, která se promítala v Norsku. „Ať se líbá, kdo chce s kým chce. Samozřejmě, že když je to v pohádce, tak je to asi ožehavější, ale v tomhle já nemám žádné vyhraněné názory,“ myslí si Milada Vaňkátová. ■