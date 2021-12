Jennifer Aniston promluvila o dětech: Spekulace o těhotenství mi ubližovaly, nikdo nevěděl, co se mi děje

Jennifer Aniston Profimedia.cz

Jennifer Aniston (52) promluvila v novém rozhovoru pro Hollywood Reporter o dětech a rodině. V průběhu let se nesčetněkrát spekulovalo, že je těhotná, to se později změnilo a pro změnu se řešilo, že jednoduše upřednostnila kariéru před mateřstvím. I když se k takovým spekulacím doposud nevyjádřila, rozhodně ji nenechaly chladnou.

„Brala jsem to velmi osobně. Všechny ty spekulace o těhotenstvích nebo předpoklady, že se nehodlám vzdát kariéry. Přitom nikdo nevěděl, co se mi děje po osobní nebo zdravotní stránce a proč můžu nebo nemůžu mít děti. Nikdo neví nic,“ nechala se slyšet s tím, že ji takové řeči pochopitelně zraňovaly.

Reportérka se jí potom zeptala, co si myslí o tom, že se hodnota žen ve společnosti určuje podle toho, jestli jsou vdané a mají děti.

„Myslím, že je to pěkně na ho*no,“ odpověděla Jennifer se smíchem. „Muži se mohou ženit, kolikrát chtějí. Mohou si brát ženy mladší o 20, 30 let a nikdo ani nemrkne. Ženy to tak jednoduché nemají,“ myslí si herečka.

Jennifer otevřela i téma komplikovaného vztahu s matkou Nancy Dow, která bohužel zemřela v roce 2016. Herečka už v minulosti popsala svou matku jako malichernou a nevraživou.

„Vyrůstala jsem vedle někoho, kdo se neustále jenom litoval. Došlo mi, že přesně taková nechci být a nikdy nebudu. Myslím, že je to toxické a pohltí to vaši duši,“ uvedla.

Vztahy mezi Jennifer a Nancy byly tak napjaté, že spolu dokonce léta nemluvily. Nancy nebyla ani na hereččině svatbě s Bradem Pittem. Po jejich rozvodu se ale usmířily. ■