Toto jsou finalisté Talentu. Mrkněte na jejich show a hlasujte, kdo je podle vás ten nejlepší

Talent - ukázky finalistů FTV Prima

Ve finále show Česko Slovensko má talent nebude nouze o pestrá vystoupení nejtalentovanějších interpretů. Diváci se mohou těšit na třináctiletou Denisu Bombíkovou, která obdivuje Billie Eilish, zpívá její písničky a obléká se přesně jako ona. Ze semifinále se do finále dostala díky divákům.

Porotkyně Marta Jandová (47) byla nadšena ze zpěvačky Dominiky Titkové, která zazpívala píseň Je suis malade od Lary Fabian. Tu věnovala tátovi, jenž ji má rád a pomalu ztrácí sluch. Především Jakub Prachař (38) se bavil u seskupení Romstar Vyškov. Bratři Damian (11) a Karel (15) jsou hitem internetu se svými svéráznými písničkami, které hrají na festivalech, svatbách, narozeninách i pohřbech. Do finále je poslali diváci.

Díky Zlatému bzučáku od Diany Mórové (51) se do finále dostal i tanečník Noro Grofčík se svým tanečním zpracováním tématu lockdownu. Ohromující vystoupení předvedl i akrobat na čínské tyči Remy Martin. Cirkusový umělec se pohybuje ve výšce až šesti metrů a párkrát už spadl. V Talentu vystoupil poprvé po 15 měsících lockdownu. Do finále ho poslal Jakub Prachař.

Jara Slávika (47) nadchla houslistka Martina Výbohová z Bratislavy. Na housle hraje od šesti let a ráda by se posunula od klasiky k modernějším prvkům. Osmnáctiletá hudebnice by ráda zpopularizovala hudbu mezi mladší generací.

Taneční skupina Diamonds z Nového Bydžova kombinuje tanec s akrobatickými prvky. Vznikla v roce 2015 a má celkem přes 100 členů, v Talentu se jich představilo 24. Na vystoupení trénovali dva měsíce a poprvé v historii Talentu získali Zlatý bzučák od celé poroty.

Do finále se na poslední chvíli dostalo i bratrské trio Mesoudi Brothers. Sexy akrobaté z Německa okouzlili především dámy. Do svých kousků zapojili i Dianu Mórovou, jež byla ze svalnatých chlapců naprosto u vytržení. Finále Talentu poběží v sobotu na webu Primy, v neděli ho televize odvysílá ze záznamu. Kdo podle vás vyhraje? Hlasujte v anketě pod článkem. ■