Tohle je skutečná láska pana Božského: Hvězdu (67) Sexu ve městě doprovodila na premiéru krásná manželka (39)

Chris Noth s manželkou Tarou Wilson Profimedia.cz

V New Yorku proběhlo slavnostní uvedení pokračování Sexu ve městě s názvem A jak to bylo dál... Nechyběli protagonisté v čele s představitelem pana Božského Chrisem Nothem (67). Herce doprovodila krásná manželka Tara Wilson (39).

Dvojici to nesmírně slušelo, na červeném koberci se i nasmáli a nechyběl ani polibek. S Tarou má Chris dva syny, třináctiletého Oriona a ročního Keatse. Vzali se v roce 2012.

Noth zapózoval také s kolegyní a svou seriálovou láskou, herečkou Sarah Jessicou Parker (56). Fanoušci nyní divoce spekulují, že se jejich postavy Božský a Carrie v nadcházející sérii rozejdou.

Jak to bude nejen s jejich postavami, se diváci dozví možná už brzy. První dvě epizody desetidílného seriálu A jak to bylo dál... uvedlo HBO Max 9. prosince. Na další díly se pak mohou těšit každou následující středu, a to až do únorového finále minisérie. ■