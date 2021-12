Průvodce vánočním časem aneb Jak vše zvládnout s úsměvem

Vánoce můžete díky Velkému vánočnímu průvodci prožít v klidu Foto: Regionalni potravina

Také jste se v minulosti snažili mít předvánoční čas co nejhezčí a také jste jako obvykle na něco zapomněli? Tak s tím je teď konec! Představujeme vám Velkého vánočního průvodce.

Připravila ho Regionální potravina ve snaze ulehčit nám všem vánoční trápení a shon. O co jde? Na webových stránkách regionalnipotravina.cz máte předvánoční čas seřazený hezky po týdnech. A v rámci každého týdne najdete tři kategorie: Recept, Inspirace a Úkolníček.

O receptech asi není nutné mnoho mluvit. V této sekci najdete originální recept, který se hodí do daného období. Takže třeba v listopadu to byla pečená kachna s jablečným zelím. Když už se budete probírat receptem, narazíte i na dobré tipy, jak ke kachně hezky prostřít stůl, jaké vybrat příbory nebo jakou zvolit dekoraci.

Naučte se, jak správně prostřít slavnosní tabuli

FOTO: Regionalni potravina

V současném předvánočním čase zde objevíte více receptů týkajících se tohoto svátečního období. V první řadě samozřejmě cukroví, které můžete péct bez použití váhy a doladit ho lokálními ingrediencemi, nebo si připravíte medovinu s ovocem, ale také se můžete naučit skvělou rybí polévku s krutony vhodnou pro sváteční tabuli.

Kategorie Inspirace se týká především výzdoby domova nebo výroby drobností, které udělají vašim blízkým radost. Takový adventní kalendář potěší malé i velké a příjemně ukrátí čekání na Štědrý den. Vánoce jsou také festivalem vůní a v Inspiraci najdete několik tipů, jak si svůj byt krásně provonět. A jestli posíláte svým nejbližším či kamarádům vánoční přání, nechejte se i tady inspirovat. Inspirace vám také prozradí recept na senzační ořechové sušenky, které můžete chroupat třeba při úklidu.

Letos mohou proběhnout přípravy na Vánoce v poklidu

FOTO: Regionalni potravina

Nakonec ze všeho nejvíc možná oceníte Úkolníček, který vám připomene i to, na co byste si možná sami ani nevzpomněli. Poradí vám nejen s úklidem, ale také s nákupy nebo přípravou na sváteční zábavu. A když se ho budete držet, zvládnete vše v klidu a pohodě, a navíc s úsměvem, protože zjistíte, že tak, jak to máte naplánované, vše hravě zvládnete, a ještě si letos přípravy na Vánoce užijete.

O ocenění Regionální potravina

Soutěž Regionální potravina každoročně oceňuje je ty nejkvalitnější potravinářské a zemědělské výrobky napříč regiony. U produktů opatřených zelenomodrým logem si tak můžete být jisti, že jde o výrobky od lokálních výrobců, kteří dbají na regionální suroviny a poctivé zpracování. Spotřebitelé si mohou vybírat z více než 500 výrobků od více než 350 výrobců. Více informací naleznete na webových stránkách regionalnipotravina.cz.

Logo Regionální potravina

FOTO: Regionální potravina ■