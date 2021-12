Jedna z nejkrásnějších zpěvaček 70. let cukroví nepeče. Dostává ho od fanynek manžela

Miluška Voborníková se těší na vánoční rodinné setkání. Michaela Feuereislová

Jak nám Miluška Voborníková (71) prozradila, cukroví ale nepeče. „Petr má hodné fanynky, milují ho od svých čtrnácti let. Ty nám vždy na Vánoce něco dobrého pošlou. Maminka pekla to nejlepší cukroví na světě. Bez ní si na to netroufnu, i když jsem jí ráda pomáhala.“

Na maminčino cukroví jen vzpomíná. Prý by to její nebylo ani dobré, ani úhledné, asi spálené. Těší se, že snad jednou bude péct s vnučkou, které jsou tři roky. Co si však neodpustí při štědrovečerním hodování, je rybí polévka a salát. Recept na ně má po mamince a babičce.

„Jako děti jsme se po večeři nemohly dočkat, až tatínek zazvoní zvonečkem. Jídlo jsme zhltly, abychom si rozbalily dárky.“ Teď se naopak těší na večeři a společné rodinné setkání. „Já si ho i v téhle době udržím,“ řekla Super.cz.

Ona i manžel Petr Spálený (77) prodělali v listopadu covid, i když jsou naočkovaní. Naštěstí měli lehký průběh. „Už toužím normálně hrát, mít plné hlediště, setkávat se s lidmi,“ říká zpěvačka. Oblíbila si rčení Josefa Fouska, básníka, spisovatele, textaře a humoristy, ten říká: Musíme přežít, abychom žili. ■