Píše krásně, snad jsem ji něco naučil. Zdeněk Svěrák se po letech setkal se svou studentkou, dnes uznávanou filozofkou

Když Barbara Nesvadbová (46) požádala Zdeňka Svěráka (85), aby napsal předmluvu ke knize Povídání Anny Hogenové s Bárou Nesvadbovou, nejdříve tápal, proč byl vybrán právě on. Brzy mu ale vše začalo dávat smysl.

„Nevěděl jsem, kdo je Anna Hogenová. Pak jsem se ptal Báry Nesvadbové, jak se jmenovala za svobodna, a ona odpověděla: Anička Tomanová. To už mi svitlo a uvědomil jsem si, že jsem ji učil češtině v Žatci. Ona píše krásně, tak jde vidět, že jsem ji snad něco naučil,“ vysvětlil nám celou genezi Svěrák a dodal: „Ona je citlivá na slovo. Líbí se mi, že těžké filozofické úvahy umí podat jednoduše.“

Podle autorky knihy nebylo těžké Svěráka přesvědčit ke spolupráci. „On si naše Povídání přečetl a napsal krásnou, niternou a cituplnou předmluvu, protože se mu ta knížka líbila,“ vysvětlila Bára Nesvadbová.

Známý český herec, dramatik a scenárista začínal jako kantor. Velmi rád vzpomíná na dobu svého působení na gymnáziu v Žatci, kde vyučoval právě Hogenovou, která se stala uznávanou českou filozofkou. „Rád vzpomínám na období, když jsem učil na gymnáziu. Tam nebylo potřeba udržovat děti v kázni. Měl jsem s tímto problémy na základce, když jste děti chtěl něco naučit, tak bylo potřeba ticho, abyste se neuřval.“

V roli učitele už vystupuje Svěrák pouze v Divadle Járy Cimrmana v představení Vyšetřování ztráty třídní knihy. „Neučím ani scenáristiku. To, co o ní vím, jsem schopný vysvětlit za půl hodiny. To nevydá ani na jednu vyučovací hodinu,“ směje se Zdeněk Svěrák. ■