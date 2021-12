Motorkářka z Ulice popsala zásnuby se synem známého českého herce: Byla to velká romantika

Evu Hacurovou čekaly zásnuby při natáčení seriálu Pan profesor. TV Nova

Partner Kryštof, jenž je synem známého českého herce a letitého člena Divadla v Dlouhé Jana Vondráčka, ji o ruku požádal na Štědrý den u stromečku. „Já mám romantická gesta ráda, takže jsem to ocenila,“ prozradila Eva s tím, že došlo i na pokleknutí. „Čímž mě teda neskutečně překvapil.“

Svatbu chtěli snoubenci stihnout do roka a do dne, to se však kvůli pandemii nepovedlo a rozhodli se ji odložit. „Byla spousta párů, které rušily svatby, omezovaly počty hostů, přesouvaly termíny, a to my nechceme. Na to dobré se vyplatí si počkat,“ věří Hacurová.

A zatímco zásnuby se natáčejí příjemně, tanec u tyče, který jí scénář posledního dílu Pana profesora také předepsal, byl pro Evu velkou výzvou.

„Dost jsem se styděla vzhledem k profi tanečnicím okolo a komparzistům před námi, ale snad jsem to zvládla „se ctí“. V podstatě jsem si vybavila klišé filmy a scény z nich a pokusila se je napodobit. Samozřejmě po svém,“ připomněla si natáčení ve striptýzovém baru. ■