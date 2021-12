Nevěra ve Výměně manželek: Náhradní maminka se nestačí divit!

Táňa se v průběhu výměny odhodlá zeptat náhradního manžela Ondry na jeho zálet. TV Nova

Táňa se v průběhu výměny odhodlá zeptat náhradního manžela Ondry na jeho zálet, o kterém byla informovaná. Zajímá ji, jestli Ondřejův románek pokračuje a má nadále milenku. „Nemám, ukončil jsem to, byla to jen chvilková záležitost a dodnes lituju toho, že jsem to dopustil,“ svěřil se jí náhradní partner.

Pro Táňu ovšem bylo mnohem větším překvapením, že nevěru údajně odstartovala jeho partnerka Jana, jak Ondřej uvedl. Druhý den po jejich vážné debatě muž dojde k radikálnímu rozhodnutí.

„Přišel jsem na to, že už to nemá cenu dál protahovat. Bude to lepší ukončit. Pořád něco oddaluju, co už dávno nemělo být,“ říká o konci vztahu s Janou. „Teď vím, že se Jana nezmění. Nemá vůli se změnit a jako rodina nefungujeme. Je víceméně sobecká, žije si svůj život,“ nešetří kritikou. Podívejte se v ukázce. ■