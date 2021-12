Proslula jako nejštíhlejší modelka světa a svému řemeslu se Twiggy (72) věnuje dodnes: Mívá vůbec ještě někdy trému?

Twiggy Profimedia.cz

Twiggy (72) je modelingovou ikonou číslo jedna už od 60. let. Mohlo by se tedy zdát, že za ta léta nabyla dostatečné sebevědomí. Opak je ale pravdou. Navzdory zkušenostem a obrovskému úspěchu si stále občas nevěří.

„Myslím, že to tak má někdy každý, nebo ne?“ odpověděla na dotaz magazínu Good Housekeeping, jestli ještě někdy pociťuje trému. „Občas se do focení přemlouvám, ale je dobré neustále posouvat své hranice.“

Twiggy je velmi silná osobnost a nikdy si do ničeho nenechala mluvit. Možná i díky tomu se z ní stala taková legenda.

„Neustále vám radí, co máte nosit, když je vám 30, 40. Myslím, že je to snůška keců. Ženy by měly nosit, co chtějí, a to v jakémkoliv věku. Najděte si svůj styl a toho se držte. Myslím, že to je pro každého nejlepší. Jen na to musíte mít dostatek odvahy,“ nechala se slyšet.

Modelka má za sebou poměrně náročné období, s manželem Leighem Lawsonem (76) se v průběhu pandemie na doporučení převážně izolovali. Lockdown byl pro ně ovšem psychicky náročný.

Twiggy je však velmi odolná. V minulosti se musela vypořádat i s náhlou ztrátou prvního manžela, i když v době jeho smrti byli odloučeni. Michael Witney zemřel v roce 1983 na infarkt. Měli spolu dceru Carly (43).

„Myslím, že jsem docela silná. Ale není to jenom o mně. Obecně jako ženy jsme silnější, než si myslíme. Zjistíme to, až když je to potřeba,“ dodala modelka. ■