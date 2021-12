To byste do něj neřekli! Tenhle nářez si pouští princ William každé pondělní ráno

Princ William Profimedia.cz

Odhadnout hudební styl prince Williama (39) není snadné. Kdo by si pomyslel, že jakožto šlechtic bude milovat vážnou hudbu, toho asi o to víc překvapí, že jeho oblíbenou skladbou je Thunderstruck od hardrockové skupiny AC/DC.

V podcastu Time to Walk prozradil vévoda z Cambridge, že mu píseň pomáhá najít správný postoj k nástupu k jeho povinnostem. „V pondělí ráno, kdy máte po víkendu trochu unavené oči a snažíte se dostat zpátky do režimu všedních dní, není nic lepšího než si pustit Thunderstruck od AC/DC,“ uvedl William.

„Musím říct, že když jsem si to pustil poprvé - a od té doby jsem to slyšel milionkrát - říkal jsem si, tak to je docela tvrdé a drsné na pondělní ráno. Ale teď, když si to poslechnu, je to naprosto to nejlepší. Naprosto vás to probudí, naladí vás to na celý týden a vy máte pocit, že se můžete čemukoli a komukoli postavit,“ dodal princ.

Když poté diskutoval v podcastu o tom, jaký má tato píseň vliv na cvičební režim, pronesl: „Představuji si, že při jejím poslechu půjdete vcelku rychle, možná s nějakým poskočením a pohybem hlavy v rytmu. Je těžké se u této písně ubránit tanci, nebo aspoň kývání hlavy.“

V podcastu také prozradil, jaká píseň mu nejvíce utkvěla v paměti ve spojení s jeho maminkou, princeznou Dianou (✝36). „Jedna píseň, kterou mám plně spojenou s dětstvím a uvízla mi v hlavě tak, že si ji stále tajně pouštím, je The Best od Tiny Turner. Moje matka dokázala řídit a při tom ji zpívat z plných plic. Občas jsme v autě měli i policistu, a i ten se někdy přidal. Zpívali jsme si a poslouchali muziku až do příjezdu k bráně u školy,“ zavzpomínal William. ■