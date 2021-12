Když jsem se ostříhala, křičel na mě, že vypadám staře a lacině, prozradila expřítelkyně zakladatele Playboye (✝91)

Holly Madison a Hugh Hefner Profimedia.cz

Právě o sedmiletém vztahu s ním se nyní rozmluvila v dokumentu Secrets of Playboy. V první ukázce je zmíněn incident, kdy si Holly ostříhala vlasy a nedostalo se jí za to moc hezkých komentářů.

„Nebylo to tak dlouho, co jsem se nastěhovala do domu, asi po půl roce jsem se začala hroutit ze všeho toho tlaku na to, že musím vypadat naprosto stejně jako ostatní. Moje vlasy byly přirozeně dlouhé a já se rozhodla, že je ostříhám, abych aspoň vypadala trochu jinak,“ začala s vyprávěním Holly. „Když jsem přišla do domu s krátkými vlasy, Hugh na mě začal křičet, že vypadám staře, tvrdě a lacině.“

Její slova potvrdil i Hefnerův kamarád Jonathan Baker slovy: „Pamatuji si ten moment, kdy si vlasy ostříhala. Hugh z toho byl opravdu nešťastný, byl to prostě jeho svět.“

Tvrdá slova vůči Holly potvrdila i další Hefnerova přítelkyně z té doby Bridget Marquardt, která uvedla: „Hef byl velmi drsný, když něco říkal Holly. Jednou přišla s červenou rtěnkou a on se vytočil a řekl jí, že nesnáší červenou rtěnku na ženách a ať si ji okamžitě sundá. Zajímavé bylo, že u ostatních mu tahle barva rtěnky nevadila a mohly ji klidně nosit. Bylo to těžké žít v tomhle dennodenním dramatu a každým dnem bylo víc a víc vidět, jak Holly upadá do depresí.“

Dokumentární série bude uvedena 24. ledna na televizi A+E a diváci se v ní dozví mnoho tajemství z navenek třpytivého a lákavého světa Hugha Hefnera a jeho zajíčkového ráje Playboye. ■