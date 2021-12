Ženy jeho života si ho domácí kuchyní pěkně zhýčkaly: Jsem rozmazlený a za restaurace dost utratím, říká Čenský

Jan Čenský Super.cz

Jan Čenský (60) je ve skvělé formě, o to víc nás překvapilo, že cvičení příliš neholduje. „Běhal jsem za Bohemku a cvičit jsme museli, takže jsem fitness centra poměrně nesnášel, byla to jen dřina. Ty mučící stroje jsem moc rád neměl,“ svěřil Super.cz na slavnostním otevření nového fitness centra, kde se představil v roli moderátora.

Nabízela se otázka, zda si figuru udržuje například prací na zahradě nebo v domácnosti. „Když to jde, tak doma pomůžu, ale jsem netrpělivý a nebaví mě to, takže to nechávám raději odborníkům. Mám doma špalek, sekeru a dřevo, ale je fakt, že už jsem dlouho nesekal a neřezal,“ přiznává herec.

I vaření nechává raději na své manželce. „Vařit neumím, moje žena vaří fantasticky, takže se jí do toho nepletu. Jsem jen obdivovatel a konzument. Moje maminka a babička taky skvěle vařily,“ říká a jedním dechem dodává, že si ho dámy poctivou domácí kuchyní zhýčkaly. „Jsem rozmazlený a podle toho si vybírám i restaurace, za které poměrně dost utratím.“

Co je tedy jeho osobním trikem k pevné a fit postavě? „Za to můžu poděkovat pouze rodičům a Pánu Bohu. Rodiče jsou sportovně založení, tatínek je báječný, je pořád tady, je mu 90 let, ví o tom a je to statný sokol,“ dodává s úsměvem. ■