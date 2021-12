Hubnutím jim udělala čáru přes rozpočet: Můj vlastní tým mě od toho odrazoval, přiznala o 35 kilo lehčí Rebel Wilson

Rebel Wilson Profimedia.cz

Za poslední dva roky shodila australská herečka Rebel Wilson (41) už 35 kilo. Než se do hubnutí pustila, probírala to se svým týmem, který byl ale zásadně proti. Důvod je prostý. Role vtipných baculek jí vynášely miliony.

„Snažili se mi to rozmluvit. Když jsem řekla, že chci změnit životní styl a nejspíš to způsobí i změnu fyzickou, ptali se, proč bych to dělala, když vydělávám miliony díky rolím, které jsou založeny na tom, jak vypadám,“ prozradila v pořadu BBC Breakfast.

Ačkoliv se ve svém těle Rebel cítila dobře, uvědomila si, že je z ní emocionální jedlík. Že jídlem zahání nejrůznější pocity.

„Hluboko uvnitř jsem věděla, že to, co dělám, není zdravé,“ přiznala. Jídlem zaháněla například i trému. Ačkoliv ji většina považuje za herečku s přirozeným talentem, Rebel si tak nikdy nepřipadala.

Wilson se ve zdravém životním stylu našla, loni v listopadu se pochlubila, že dosáhla své vysněné váhy 75 kilo. Změnila stravovací návyky a cvičí šest dní v týdnu. Změna je rozhodně znát, jak se můžete přesvědčit v naší galerii. ■