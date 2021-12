V aktivní kariéře bývaly její Vánoce chudší. Nyní si může Lucie Šafářová dopřát. Prozradila, na jaké dárky si potrpí její muž

Lucie Šafářová Super.cz

Lucii Šafářovou (34) jsme zastihli na slavnostním otevření posilovny, kde se to hemžilo vypracovanými těly. Lucie si na svou postavu nikdy nestěžovala, a to ani v pubertě, kdy většina žen řeší svůj vzhled a jakékoli nedokonalosti.

„Byla jsem asi vždycky spokojená. Byla jsem takový spíš strašně hubený typ ženy, takže jsem neměla problémy s nadváhou nebo že bych bojovala s dietami, to bylo fajn,“ svěřila Super.cz tenistka.

Blíží se Vánoce, které byly v její aktivní kariéře obdobím, kdy si mohla alespoň trochu dopřát. Ovšem, všeho s mírou. „Bylo to takové chudší. Většinou jsem se připravovala na Floridě v teple a pak jsem přelétla na 2-3 dny na Vánoce do Česka, než jsem odlítala do Austrálie. Dopřála jsem si kapra s bramborovým salátem a nějaké cukroví, ale rozhodně jsem to nepřeháněla,“ vzpomíná.

Tahle rutina jí vydržela dodnes. „Jsem zvyklá na zdravou stravu a nemám potřebu jíst jinak. Když je ale dobré cukrovíčko, tak si ho dám,“ usmívá se šibalsky. Zdravou stravu mají nastolenou v celé rodině, avšak dcera Leontýnka je ve věku, kdy se začala zajímat o sladkosti. Rozmazlující babičky a členové rodiny v tomto ohledu situaci příliš nepomáhají.

„Však jedna zmrzlinka nebo lízátko neuškodí, říkají. Leontýnka už jednou ochutnala a ráda by to jedla pořád, ale dostává to za odměnu,“ vysvětluje manželka hokejisty Tomáše Plekance (39). Když přišla řeč na manžela, rovnou jsme se zeptali, co ho potěší pod vánočním stromkem.

„Není materiální člověk, dopřáváme si spíš zážitkově, že někam letíme na víkend nebo jdeme na pěkný koncert,“ dodává Šafářová. ■