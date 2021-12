Stíhejte vánoční nákupy i péči o sebe jako Krainová či Bílá

Slavné ženy vědí, jak se vyhnout předvánočnímu shonu, a poradí i vám. Na jediném místě pořídíte dárky, a ještě vám zbude čas nechat se hýčkat. Užijte si letošní svátky krásná a odpočatá jako ony.

Klinika Yes Visage a.s. Foto: Klinika Yes Visage a.s.